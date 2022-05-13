Глава Пентагону вперше з початку війни поговорив із Шойгу і зробив важливу заяву

Також Ллойд Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку

Ллойд Остін поговорив із Сергієм Шойгу. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони поговорили вперше від початку масштабного вторгнення РФ до України. Остін закликав припинити вогонь на території нашої країни.

Про це повідомили у Пентагоні, передає Reuters.

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У п'ятницю, 13 травня, міністр оборони США Ллойд Остін поговорив із Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Крім того, Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку.

Зазначається, що це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

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Шольц вперше з початку війни зателефонував Путіну та поставив йому три умови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Це перша їхня розмова з початку російського вторгнення в Україну. Вони обговорили українсько-російські переговори щодо війни. Шольц зазначив, що розмова була досить довгою. Про це Шольц повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Так, Путін та Шольц обговорили переговори України та Росії щодо війни. Президент РФ вважає, що вони нібито "заблоковані Києвом". Крім того, Шольц та Путін торкнулися теми евакуації цивільних з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Канцлер Німеччини та президент РФ також обговорили три важливі речі. По-перше, Шольц зазначив, що в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню.

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По-друге, "твердження про те, що в Україні при владі нацисти, є хибним".

І останнє, що сказав Шольц Путіну – про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію.

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