Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с Шойгу и сделал важное заявление

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они поговорили впервые с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Остин призвал прекратить огонь на территории нашей страны.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.
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В пятницу, 13 мая, министр обороны США Ллойд Остин поговорил с Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине.
Кроме того, Остин подчеркнул важность сохранения линий связи.
Отмечается, что это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.
Шольц впервые с начала войны позвонил Путину и поставил ему три условия
Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый их разговор с начала российского вторжения в Украину. Они обсудили украинско-российские переговоры по поводу войны. Шольц отметил, что разговор был довольно долгим. Об этом Шольц сообщил на своей странице в Twitter.
Так, Путин и Шольц обсудили переговоры Украины и России по поводу войны. Президент РФ считает, что они якобы "заблокированы Киевом". Кроме того, Шольц и Путин подняли тему эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Канцлер Германии и президент РФ также обсудили три важных вещи. Во-первых, Шольц отметил, что в Украине должно быть скорейшее прекращение огня.
Во-вторых, "утверждение о том, что в Украине у власти нацисты, ложно".
И последнее, что сказал Шольц Путину – об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию.