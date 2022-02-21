ЄС попросили запровадити санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Зеленський запропонував запровадити санкції просто зараз. Фото: з відкритих джерел
Західний світ уже почав реагувати на бажання російських чиновників визнати незалежність самопроголошених республік "ЛДНР". Естонія закликала Європейський Союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі такого кроку, оскільки це є порушенням міжнародного права та суверенітету України.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Естонії у Twitter.
Заява
"Якщо Росія ухвалить рішення про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік", це стане грубим порушенням міжнародного права та суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС має негайно запровадити суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації ", — йдеться у повідомленні.
Обстановка
- Раніше розроблені санкції проти Росії мали намір запроваджувати за умови вторгнення російських військ на територію України. Питання заходів у відповідь на визнання сепаратистських утворень не розглядалося окремо.
- Вдень 21 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії.
- Раніше президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції щодо Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
- Лише у разі військового вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT .