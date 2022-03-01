"ЄС разом з вами": Боррель звернувся до білорусів на фоні вторгнення РФ в Україну

Боррель записав відеозвернення до білоруського народу/Фото: Pixabay, REUTERS/Johanna Geron/Pool, колаж: "Сьогодні"

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель звернувся до білорусів.

Звернення з'явилося на його сторінці у Twitter.

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"Звернення до білоруського народу: багато хто з вас пішов на величезний ризик у боротьбі за вільну та демократичну Білорусь. Тепер ви виступаєте проти війни Росії в Україні та рішення Лукашенка підтримати Москву. Дякую за вашу хоробрість. ЄС разом із вами", — написав Боррель.

Кулеба поговорив з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій і зброї для боротьби з російськими окупантами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв надати.

Державний секретар Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку Сполучених Штатів Америки. Глава МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно вводити більше санкцій. Крім того, Україні потрібно зброя.

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"Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", — йдеться в дописі Кулеби.

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