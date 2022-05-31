Євросоюз виділить нову допомогу на відновлення України

ЄС дасть Україні 9 млрд євро/Фото: колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз виділить Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги спільно з партнерами G7.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Реклама

Деталі

"Європейська рада продовжуватиме допомагати Україні з її нагальними потребами в ліквідності разом з G7. Європейська рада готова надати Україні 9 мільярдів євро. Рішуча і конкретна підтримка Україні", — йдеться у повідомленні.

Нові санкції проти РФ

Лідери Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Це негайно покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — написав Мішель у Twitter.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові санкції проти РФ дозволять "ефективно скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року".

Крім того, пакет санкцій включає:

Реклама

відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;

розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.

Також Мішель прокоментував блокування українського зерна.

"Не санкції, а ваша війна в Україні перешкоджає судноплавству і ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані вашими мінами та вашою війною. Нам потрібно зупинити війну та відновити глобальні ланцюжки поставок продовольства", — зазначив Мішель.

Читайте також