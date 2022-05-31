Євросоюз виділить нову допомогу на відновлення України

ЄС дасть Україні 9 млрд євро/Фото: колаж: "Сьогодні"
Європейський Союз виділить Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги спільно з партнерами G7.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
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"Європейська рада продовжуватиме допомагати Україні з її нагальними потребами в ліквідності разом з G7. Європейська рада готова надати Україні 9 мільярдів євро. Рішуча і конкретна підтримка Україні", — йдеться у повідомленні.
Нові санкції проти РФ
Лідери Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
"Це негайно покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — написав Мішель у Twitter.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові санкції проти РФ дозволять "ефективно скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року".
Крім того, пакет санкцій включає:
- відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від SWIFT;
- блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;
- розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.
Також Мішель прокоментував блокування українського зерна.
"Не санкції, а ваша війна в Україні перешкоджає судноплавству і ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані вашими мінами та вашою війною. Нам потрібно зупинити війну та відновити глобальні ланцюжки поставок продовольства", — зазначив Мішель.