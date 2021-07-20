Ще один вирок за штурм Капітолія. Як покарали підсудного в США

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні роботі Конгресу, однак пом'якшили покарання

У США після штурму Капітолія суд оголосив вирок ще одному підозрюваному. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний відразу визнав свою провину і не брав участі в насильстві.

Про це повідомили новини "Сьогодні".

Спочатку прокуратура США просила для 38-річного Пола Ходжкінса півтора року ув'язнення. Однак йому пом'якшили покарання.

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6 січня 2021 року Ходжкінс ходив по Капітолію з республіканським прапором, одягнений у футболку з портретом Трампа. Його визнали винним у перешкоджанні роботі Конгресу, зокрема затвердженню результату підрахунку голосів на виборах президента США.

Нагадаємо, 6 січня, коли в Конгресі мали затвердити результати президентських виборів, експрезидент Дональд Трамп закликав своїх прихильників не допустити цього.

Це призвело до заворушень, натовп прорвав поліцейський кордон перед Капітолієм. Як результат, п'ятеро людей загинули , а стосовно Трампа почали процедуру імпічменту.

Ми також повідомляли, що винуватець штурму будівлі Конгресу США міг страждати на психічний розлад.