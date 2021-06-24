У США винесли перший вирок за штурм Капітолію: жінці дали три роки

Підсудна визнала, що вчинила неправильно і вибачилася перед громадянами Сполучених Штатів і своєю сім'єю

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Фото: REUTERS/Leah Millis

Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію, який влаштували прихильники екс-президента Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Це перший вирок у цій справі.

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Про це повідомило видання Huffington Post.

Крім того, Ганна Морган-Ллойд повинна провести 120 годин на громадських роботах і виплатити штраф у розмірі 500 доларів. Також під час умовного терміну їй забороняється володіти зброєю.

Жінка визнала себе винною за одним пунктом звинувачення у зв'язку зі вторгненням в будівлю Капітолію.

Виступаючи перед судом, обвинувачена заявила, що "ніколи не збиралася брати участь у чомусь настільки ганебному для американського народу" і вибачилася перед громадянами США і своєю сім'єю.

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"Я була там, щоб мирно висловити підтримку президенту Трампу, і мені соромно, що це обернулася проявом насильства. Я б ніколи не опинилася там, якби знала, що все станеться так", – заявила Морган-Ллойд.

Вона визнала, що "вчинила неправильно, ступивши навіть однією ногою в будівлю", і повідомила суду, що зрозуміла, що її присутність у натовпі дала змогу іншим нападати на офіцерів і бити вікна того дня.

"Я шкодую про це і беру на себе відповідальність. Я ніколи не збиралася допомагати людям чинити насильство", – заявила вона.

Нагадаємо, 6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів і, відповідно, перемогу Джо Байдена, експрезидент Дональд Трамп виступив перед натовпом своїх прихильників і закликав їх не допустити цього.

Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. Внаслідок чого п'ятеро осіб загинули, а щодо самого Трампа почали процедуру імпічменту.

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Ми також повідомляли, що винуватець штурму будівлі Конгресу США (Капітолій) регулярно писав у соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати на психічний розлад.