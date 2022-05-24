Естонія передала Україні третину свого військового бюджету — Подоляк

Подоляк розповів, як Естонія допомагає Україні боротися з агресором/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету.

Про це Подоляк повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Замість тисячі обіцянок: за три місяці Естонія передала Україні 1/3 військового бюджету — більше за всіх у світі. Це ще раз доводить: можна бути маленькою країною, але мати велике серце, а можна бути другою за розміром, але не мати його зовсім", — повідомив Подоляк.

Він зазначив, що перемога України буде перемогою й естонського народу.

ЄС затвердив Україні четвертий транш допомоги

Рада міністрів Європейського Союзу під час засідання у Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги. Вона становить 500 мільйонів євро.

"Ми зважили всі шляхи фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації, перед фактом фінансових потреб в період війни та для повоєнного відновлення країни і, головним чином, для того, щоб захищати себе. Ми погодилися надати (Україні. – Ред.) додаткові 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для постачань зброї. Ми розпочали з 500 мільйонів євро і зараз вже досягли суми два мільярди. Це лише верхівка айсберга, тому що дуже багато роблять самі країни-члени, не питаючи про фінансову компенсацію. Це набагато більше за ці два мільярди", — сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Боррель додав, що Європейський фонд миру не входить до бюджету ЄС, він формується за рахунок внесків від країн-членів та призначений для фінансування безпекових операцій Євросоюзу. Крім того, Боррель зауважив, що зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка була присвячена ситуації в Україні, відбулася за участю міністрів закордонних справ України й Канади.

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