Эстония передала Украине треть своего военного бюджета — Подоляк

Подоляк рассказал, как Эстония помогает Украине бороться с агрессором/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.

Об этом Подоляк сообщил на своей странице в Twitter.

Реклама

Подробности

"Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета – больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем", — сообщил Подоляк.

Он отметил, что победа Украины станет победой и эстонского народа.

ЕС утвердил Украине четвертый транш помощи

Совет министров Европейского Союза во время заседания в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертый транш помощи. Он составляет 500 миллионов евро.

"Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя. Мы согласились предоставить (Украине. – Ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для поставок оружия. Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов", — сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Боррель добавил, что Европейский фонд мира не входит в бюджет ЕС, он формируется за счет вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза. Кроме того, Боррель отметил, что встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады.

Реклама

Читайте также