Це були не хакери: як у російському виданні з'явилися антивоєнні тексти

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У російському виданні Lenta.ru дев'ятого травня з'явився антивоєнний текст. Журналіст видання Єгор Поляков зізнався, що цей текст свідомо опублікував він, та розповів, що його спонукало на такий вчинок. Про це повідомляє The Insider.

Журналіст заявив, що причиною появи тексту була хакерська атака, як передбачалося. За його словами, він разом з іншою журналісткою видання Олександрою Мірошниковою самостійно написав статтю, бо його спонукала совість.

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"Що це було? Ну це рівно те, як це і виглядає. Це ніякий не "злом хакерів", це моє та Сашка усвідомлене рішення, яке було прийнято відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило, поки не говоритиму, за якими причин. Головний мотив — совість", — сказав він.

Журналіст розповів, що перед написанням статті разом із колегою відібрав близько 40-45 ключових новин та фактів, які російські ЗМІ почали замовчувати після початку війни. Потім ці факти розписали максимально докладно, не вдаючись до звичної Росії пропаганди.

Що опублікували редактори

В опублікованому тексті йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін винний у розв'язанні війни в Україні. Журналісти пояснили, чим це загрожує жителям самої Росії. У статті йдеться, що Путін має зупинити цю війну та піти.

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Крім того, на сторінках видання з'явилися новини з викривальними заголовками: "Росія приречена стати ізгоєм", "Росія використовує нацистські способи боротьби з українцями", "Путінська влада програла українському уряду" тощо. Журналісти замінили тексти у вже опублікованих новинах.

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