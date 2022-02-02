"Це наша місія": Гучна заява Путіна про "рускій мір"

Путін не має наміру відмовлятися від своїх планів щодо "русского мира" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вважає головним завданням для себе та кожного жителя РФ зміцнення ідеології "русского мира".

Про це Путін заявив 2 лютого на церемонії вручення державних нагород у Кремлі, повідомляє ТАРС.

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"Владика Іларіон стосовно православного світу сказав: "Не ми бачили, не нам руйнувати". Звичайно! Я можу сказати стосовно всього "руского міра", який так само, як наша країна, є <…> і багатоконфесійним, і багатонаціональним, він такий багатоликий "рускій мір", величезний – не ми його створювали, але наша місія полягає у тому, щоб зміцнювати його, розвивати та робити його привабливим для наших громадян, для всього світу", – заявив президент Росії.

В Україні пропонують заборонити ідеологію "руского міра"

До Верховної Ради України ще у березні 2021 року було подано законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про заборону пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Депутати пропонують додати до заборон і пропаганду "руского міра".

Автори законопроєкту, "слуги народу" Олександр Алексійчук та Олег Дунда зазначають, що однією із серйозних загроз регіональній та глобальній безпеці є російський екстремізм, який теоретично обґрунтований в ідеології "руского міра". Насамперед, йдеться про задекларовану Росією мету "збирання земель" та захисту російськомовних, незалежно від територіальності, повернення Росії статусу "наддержави".

Нардепи відзначають, що завдяки методичному насадженню ідеології "руского міра" протягом кількох років за допомогою ЗМІ стала можливою анексія Криму та окупація Донбасу.

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Вони запропонували заборонити ідеологію "руского міра", як тоталітарну та ксенофобську, несумісну з основними правами людини та загрозливу для національної безпеки держави.

Проте до розгляду законопроєкту №5258 у сесійній залі Верховної Ради справа поки що так і не дійшла.