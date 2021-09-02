"Це дуже небезпечно" – в Кремлі злякалися військової допомоги США Україні

Дмитро Пєсков: військова допомога США може бути причиною для непередбачених дій України. Фото: колаж "Сьогодні"

Намір США продовжити військову допомогу Україні загрожує ескалацією конфлікту на Донбасі. Про це заявив пресекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РІА Новини у четвер, 2 вересня.

"Ми звернули увагу на плани з надання військової допомоги США для України. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході", – сказав спікер Путіна, коментуючи переговори Зеленського і Байдена, підкресливши, що цей крок є "дуже небезпечним".

Пєсков також додав, що в Москві не почули і не побачили побажань Вашингтона щодо виконання "Мінських угод".

"Про це ми не побачили жодного слова в повідомленні", – резюмував він.

Раніше спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема Росії обговорювалася на переговорах Зеленського і Байдена в негативному ключі.

Також в Кремлі обурилися позицією США і України щодо "Північному потоку – 2".

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Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває у США з офіційним візитом. вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.

Як проходила зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден в насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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