Євросоюз відповів на новий ультиматум Росії: подробиці

Країни ЄС надіслали відповідь Лаврову / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз передав представникові Росію спільну відповідь на листа голови МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на деякі міжнародні угоди.

У листі росіян стверджувалося, що Захід вибірково підходить до їх виконання, повідомляє Європейська правда.

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"Я можу підтвердити, що відповідь на письмове повідомлення міністра Лаврова сьогодні вранці була передана російському представнику в Брюсселі", – повідомив представник Єврокомісії Петер Стано.

За його словами, відповідь була підписана верховним представником Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепом Боррелем від імені 27 держав-членів ЄС. Стано сказав, що не може вдаватися до деталей відповіді, поки не стане відомо, що російська сторона з нею ознайомилася.

У відповіді ЄС йдеться, що Європейський Союз разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх". Особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якої входить лише 21 країна ЄС.

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Чого вимагала Росія

Звернення Лаврова було опубліковано 1 лютого. У ньому міністр заявив, що Захід вибірково трактує підписану 1999 року у Стамбулі Хартію європейської безпеки "для обґрунтування взятого курсу на безвідповідальне розширення НАТО". У заяві Лаврова йдеться, що, згідно з документом, жодна країна не повинна зміцнювати свою безпеку за рахунок інших.



"Виходимо з того, що реакція на це послання надійде в національній якості, оскільки згадані зобов'язання приймалися кожною з наших держав індивідуально, а не від імені або у складі якогось блоку", – заявив голова МЗС РФ.

Росія виступає проти розширення НАТО та вступу туди України. Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО 2022 року. Також президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через загрози Росії.

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Прессекретар військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права накласти вето на питання щодо вступу країн до НАТО. По його словам, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

Загроза вторгнення РФ