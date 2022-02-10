Евросоюз ответил на новый ультиматум России: подробности

Страны ЕС отправили ответ Лаврову / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз передал представителю Россию общий ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором от стран Евросоюза потребовали прояснить свою точку зрения на некоторые международные соглашения.

В письме россиян утверждалось, что Запад избирательно подходит к их исполнению, сообщает "Европейская правда".

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"Я могу подтвердить, что ответ на письменное сообщение министра Лаврова сегодня утром был передан российскому представителю в Брюсселе", — сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

По его словам, ответ был подписан верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем от имени 27 государств-членов ЕС. Стано сказал, что не может вдаваться в детали ответа, пока не станет известно, что российская сторона с ним ознакомилась.

В ответе ЕС говорится, что Европейский союз вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности для всех". Особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в который входит только 21 страна ЕС.

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Чего требовала Россия

Обращение Лаврова было опубликовано 1 февраля. В нем министр заявил, что Запад избирательно трактует подписанную в 1999 году в Стамбуле Хартию европейской безопасности "для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО". В заявлении Лаврова говорится, что согласно документу, ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.



"Исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока", — заявил глава МИД РФ.

Россия выступает против расширения НАТО и вступления туда Украины. Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Также президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.

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Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.

Угроза вторжения РФ