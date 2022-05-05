Фейгін розказав, кому Путін передасть владу

Володимир Путін обирає наступника на випадок операції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін пояснив, чи дійсно може президент РФ Володимир Путін передати владу секретарю Радбезу РФ Миколі Патрушеву.

Про це Фейгін розказав телеведучій Лесі Вакулюк в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна24".

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Як пишуть ЗМІ, Путін може лягти на операцію, а замінить його на цей час нібито Патрушев. Однак Фейгін не допускає, що це може статися.

Хто повинен замінити Путіна

За словами Фейгіна, якщо російському президенту дійсно робитимуть операцію, то за Конституцією формально його функції перейдуть до голови уряду.

"Хоча Конституція в Росії – це жований папір, вона нікого абсолютно не цікавить", – нагадав російський юрист.

Виходячи з цього, Фейгін припускає, що замінити Путіна може інша фігура, ближча до Путіна в особистому сенсі.

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"Політична сторона більш складна, в тиранічній системі, подібній на цю, важлива не формальна сторона. Перехідна фігура може бути будь-яка, а наступника називає Путін", – зазначив юрист.

Фейгін нагадав, що свого часу Єльцин назвав Путіна своїм наступником та навіть призначив виконувачем обов’язків президента, коли той був очільником уряду.

Патрушев готовий перекрити кисень Путіну

Фейгін не відкидає можливості того, що російський президент може не дотриматися норм Конституції, визначаючи свого наступника.

"В радянській та пострадянській практиці ми таке вже бачили: коли обов’язки голови держави виконує не той, хто має це робити по закону, а той, на кого пальцем показали", – нагадав юрист.

Та на думку Фейгіна, призначення Патрушева суперечило би правилу Путіна – призначати в заступники тих, хто слабший за нього.

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"Подивіться на Мєдвєдєва, він же нікчемний. А Патрушев підступний, не дорого візьме за відімкнення кисню. Не думаю, що Путін довіриться такій людині, чесно кажучи. Потримати скіпетр він дозволить слабшому, бо кадебісту Патрушеву – що будинок підірвати, що людину вбити, що висякатися", – констатував Фейгін.

Кого ж Путін обере наступником

Водночас, Фейгін назвав фігуру олігарха і близького приятеля Путіна Юрія Ковальчука як найбільш імовірну в цьому розкладі.

"Якщо Путін буде певен, що повернеться, рішення буде номінальним", – зазаначив російський юрист.

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