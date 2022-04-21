Німеччина не постачатиме Україні важке озброєння

Німеччина не зможе сама постачати важке озброєння безпосередньо до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Німеччина не постачатиме безпосередньо важке озброєння Україні, але веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть дати озброєння радянського виробництва в обмін на нове німецького виробництва.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт в ефірі телеканалу ntv.

Реклама

"Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, він не може передати зброю, якщо я хочу й надалі забезпечувати національну оборону та оборону альянсу, я цього хочу й робитиму. Я також зобов'язана зробити це для своїх партнерів НАТО", – сказала вона.

Водночас, зазначила Ламбрехт, "обмін" через треті країни може відбутися найближчими днями.

"Йдеться про танки, бронетранспортери, різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори і зараз це відбувається дуже швидко", – сказала міністр.

Реклама

Ламбрехт також підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управлінню Panzerhaubitze 2000.

Читайте інші новини "Сьогодні":