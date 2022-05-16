Глава Пентагону розповів, що сказав Шойгу в їхній першій розмові з початку війни

Ллойд Остін (ліворуч) та Сергій Шойгу (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні
Відбулася телефонна розмова міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Про це повідомили в Пентагоні.
Деталі розмови
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Остін поговорив з Резніковим, щоб "обговорити ситуацію на полі бою та потреби України в можливостях".
Цікаво, що Ллойд Остін розповів міністру оборони України про свою телефонну розмову 13 травня з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій "закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку".
"Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету України та зусиль щодо сприяння безпеці, спрямованих на зміцнення здатності України протистояти російській агресії", – заявив Кірбі.
Зазначається, що Остін та Резніков пообіцяли залишатися в тісному контакті й надалі.
Нагадаємо, Олексій Резніков заявив, що на Україну чекають "надзвичайно складні тижні", для яких потрібні єдність, згуртованість, воля та терпіння. Також він зазначив, що Росія значно перевершує Україну в ресурсах.