Глава Пентагону розповів, що сказав Шойгу в їхній першій розмові з початку війни

Ллойд Остін (ліворуч) та Сергій Шойгу (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Відбулася телефонна розмова міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомили в Пентагоні.

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Деталі розмови

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Остін поговорив з Резніковим, щоб "обговорити ситуацію на полі бою та потреби України в можливостях".

Цікаво, що Ллойд Остін розповів міністру оборони України про свою телефонну розмову 13 травня з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, в якій "закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку".

"Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету України та зусиль щодо сприяння безпеці, спрямованих на зміцнення здатності України протистояти російській агресії", – заявив Кірбі.

Зазначається, що Остін та Резніков пообіцяли залишатися в тісному контакті й надалі.

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Нагадаємо, Олексій Резніков заявив, що на Україну чекають "надзвичайно складні тижні", для яких потрібні єдність, згуртованість, воля та терпіння. Також він зазначив, що Росія значно перевершує Україну в ресурсах.

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