"Гарячі путівки виявилися занадто палаючими": українка перебуває в епіцентрі пожеж в Анталії

Українка з сім'єю опинилася в самому епіцентрі лісових пожеж в Анталії. Курорт затягнутий димом, навколо вигорілий ліс

Вогонь в горах турки поступово беруть під контроль. Фото Твіттер / Колаж "Сегодня"

На охоплених вогнем курортах Туреччини зараз відпочивають тисячі туристів з України. Редакція "Сегодня" зв'язалася з родиною Ольги з Києва, яка зараз знаходиться в Анталії в місті Сіде.

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Ще напередодні ввечері Сіде затягнуло щільною пеленою диму, який не розвіявся досі. До вечора четверга диму стало менше – українці сподіваються, що турецькі пожежники змогли загасити більшість осередків займання в горах.

"Гарячі путівки виявилися занадто палаючими. Слава Богу, вогнищ загоряння біля готелю не видно. Але небо залишається затягнуте димом. Вдень було таке враження, що настає вечір. В готелі запаху гару немає зовсім. А ось на балконі він відчувається і шар попелу лежить" , – розповіла Ольга.

Вночі Ольга з чоловіком дуже переживали, чи не доведеться терміново евакуюватися додому. Вони кілька разів спускалися на ресепшн. Вранці, виїжджаючи на екскурсію, захопили з собою документи та найнеобхідніше на випадок, якщо повернутися в готель не вийде.

"Ніколи у нас такого не було на курортах, щоб документи возити з собою", – каже Ольга.

Через пожежу готель відключили від електрики. Світло є – ось уже майже добу працюють генератори. А інтернет досі не відновили.

Турки – професіонали

На думку українки, турки діють дуже професійно і якби мова була про невеликі вогнища, вони б впоралися за лічені години.

Навіть пожежникам не вдається врятувати своє майно від вогню / Фото Reuters, Kaan Soyturk

У провінцію стягнули багато спецтехніки. Над головами у туристів постійно кружляють вертольоти, які гасять вогонь з повітря. Всі дороги в ліс і гори перекриті.

"Турки – великі молодці. Вони працюють, не покладаючи рук. Робота ведеться всюди. Співробітники отелю майже цілодобово поливають територію навколо, а нам кажуть, що все добре і все під контролем. Ніяких панічних настроїв тут немає", – резюмувала Ольга.

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Судячи з того, що дим не розсіюється вже добу, пожежі охопили велику територію, говорить Ольги. По дорозі на екскурсію вони бачили тільки одне вогнище. Але навколо десятки кілометрів вигорілого лісу.

Нагадаємо, що через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталія аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до отелів на узбережжі.

На цьому тижні страждав від лісових пожеж італійський курорт Сардинія . Тут потрібна була евакуація понад тисячі людей. Були повідомлення про згорілі будинки і про загиблих тварин.