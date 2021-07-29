Русский
$ 26,86
31,7
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Після Анталії загорівся Мармарис: перші версії пожеж на курортах в Туреччині

29 липня 2021 17:16

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Вогонь впритул підбирається до готелів. Турки заговорили про теракт

На курорті в Мармарисі вогонь впритул підібрався до Бірюзового берега/ Фото Твіттер, Onur Tan / Колаж "Сегодня"

На курорті в Мармарисі вогонь впритул підібрався до Бірюзового берега/ Фото Твіттер, Onur Tan / Колаж "Сегодня"

Через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталія аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – на бірюзовому березі в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до готелів на узбережжі.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, займання сталося в лісі на пагорбах, гряда яких спускається до Середземного моря. Завдяки сильному вітру полум'я швидко поширюється вниз по пагорбах до туристичної пляжної зони.

З одного готелю на кілька годин евакуювали туристів. Люди з речами спостерігали на вулиці, як два пожежних вертольоти гасили дерева біля їх готелю, набираючи воду прямо в затоці.

Читайте також: Вогонь поширився за лічені хвилини — ведуча "Україна 24" про пожежу в Туреччині

Реклама

Поки пожежникам не вдається взяти під контроль вогняну стихію.

Потрібна була евакуація людей з одного курортного готелю. Фото Твіттер / Shah @ alemekael

Потрібна була евакуація людей з одного курортного готелю. Фото Твіттер / Shah @ alemekael

Заговорили про теракт

Офіційно причини загоряння поки не називаються. Однак в соцмережах турки активно обговорюють версію теракту, за яким можуть стояти представники забороненої в країні Робітничої партії Курдистану.

Турки вважають, що пожежі стали результатом підпалів
Реклама

Турки вважають, що пожежі стали результатом підпалів

Нагадаємо, другий день Туреччина бореться з вогнем на популярному серед українців курорті Анталія. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три людини .

На цьому тижні страждав від лісових пожеж італійський курорт Сардинія . Тут потрібна була евакуація понад тисячу людина. Були повідомлення про згорілих будинках і про загиблих тварин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пам'ять, увага і не тільки: вчені з'ясували, як COVID-19
Пам'ять, увага і не тільки: вчені з'ясували, як COVID-19 "вбиває" когнітивні здібностіІнші країни
Літак Belavia подав сигнал лиха – слідував з Мінська в Анталію
Літак Belavia подав сигнал лиха – слідував з Мінська в АнталіюІнші країни
Небезпечніший за
Небезпечніший за "Дельту"? ВООЗ попередила про загрозу нового штаму коронавірусуІнші країни
До викрадення Чауса причетні держструктури України – генпрокурор Молдови
До викрадення Чауса причетні держструктури України – генпрокурор МолдовиУкраїна
В Іспанії визнали правила перевезення багажу лоукостером Ryanair несправедливими
В Іспанії визнали правила перевезення багажу лоукостером Ryanair несправедливимиІнші країни
Росія перекинула у Білорусь війська поблизу України: фото ешелону
Росія перекинула у Білорусь війська поблизу України: фото ешелонуІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти