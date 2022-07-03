Готуються до вторгнення? Путін допомагає Лукашенку посилити систему ППО

Путін та Лукашенко задумали нове вторгнення в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі розпочалася ротація. Також посилюють систему протиповітряної оборони. Але ознак наступу противника не виявлено.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів Збройних сил республіки Білорусь у Брестській області.

Також посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

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Заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз всім навколо. Тепер він вирішив пригрозити країнам пострадянського простору.

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам, ті, хто поки ще сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

Раніше ми розповідали, що радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що режим Лукашенка крутить з путінською грандіозну операцію з дезінформації – "загроза вторгнення білоруської сторони".

Крім того, міжнародний злочинець і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін заявив про прискорене об'єднання з Білоруссю, як і завжди, звинувативши у всьому Захід.

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Також у Білорусі продовжили термін проведення мобілізаційного навчання. У Гомельській області триває вручення повісток. А лікарям заборонили виїжджати за межі країни.