Лукашенко вимагає від країн СНД об'єднатися з Росією, інакше втратять суверенітет

М'якого запрошення не вийшло

Лукашенко з Путіним намагаються щось зліпити з потенційними своїми союзниками / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз усім довкола. Тепер він вирішив насипати погроз країнам пострадянського простору.

Про це повідомляється на телеграм-каналі "Пул першого".

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"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам. Ті, хто поки що сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.

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