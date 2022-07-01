Лукашенко вимагає від країн СНД об'єднатися з Росією, інакше втратять суверенітет

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перейшов на новий рівень погроз усім довкола. Тепер він вирішив насипати погроз країнам пострадянського простору.
Про це повідомляється на телеграм-каналі "Пул першого".
Заява
"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою (Росія + Білорусь – Ред.). Якщо, звичайно, вони хочуть зберегти свій суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що тільки спільно можна протистояти глобальним викликам. Ті, хто поки що сумніваються, повинні розуміти, без якнайшвидшого зміцнення міждержавних зв'язків і об'єднання нас завтра може не бути", – чесно попередив Лукашенко.
Війна
- Тим часом сама Білорусь готується до активних воєнних дій. З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації цієї війни.
- У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоби втягнути Білорусь у війну проти України. Туди вже прибули диверсійні групи.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький заявив, що біля кордону з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі.
- Днем раніше Лукашенко розмірковував з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, як Захід розв'язує їм руки для використання ядерної зброї.