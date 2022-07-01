Лукашенко потребовал от стран СНГ объединиться с Россией, иначе потеряют суверенитет

Мягкого приглашения не получилось

Лукашенко с Путиным пытаются что-то слепить с потенциальными своими союзниками / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Пул первого".

Реклама

Заявление

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Война