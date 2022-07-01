Лукашенко потребовал от стран СНГ объединиться с Россией, иначе потеряют суверенитет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.
Об этом сообщается на телеграм-канале "Пул первого".
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"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – Ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.
Война
- Тем временем сама Беларусь готовится к активным военным действиям. Из Минска приходят сообщения, которые могут свидетельствовать о начале скрытой мобилизации на эту войну.
- В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Кремль планирует подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Туда уже прибыли диверсионные группы.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что у границы с Украиной находится семь батальонов вооруженных сил Беларуси.
- Днем ранее Лукашенко поразмышлял с главой МИД России Сергеем Лавровым, как Запад развязывает имруки для использования ядерного оружия.