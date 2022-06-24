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В Кремле придумали, как втянуть Беларусь в войну в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 17:07
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Россия планирует теракты
Путин придумал оправдание участия в войне в Украине для Лукашенко
Путин придумал оправдание участия в войне в Украине для Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль планирует подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Туда уже прибыли диверсионные группы. Об этом заявили в Главном управлении разведки МО Украины.

По полученным данным, РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу.

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В планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси — то есть будет использован сценарий, аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков".

Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно будут подорваны жилые дома, больницы и школы.

Это, по мнению кремлевских кураторов войны в Украине, создаст для Лукашенко формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне.

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Имея эту информацию, офицеры белорусской армии начали эвакуацию своих семей из Мозыря, говорят в разведке.

Диверсанты в Украине

Ранее в МВД предупредили о новом опасном виде ДРГ в Украине. В основном это выходцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такие люди нужны россиянам для того, чтобы их труднее было вычислить украинским спецслужбам.

В Украине живут около 100 тысяч граждан России, имеющих вид на жительство. В начале войны, когда были массовые ДРГ, в том числе в Киеве, многие члены ДРГ были именно с такими видами – граждан России или тех, кто несколько лет назад переехал в Украину и получил эти удостоверения.

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Нынешние диверсанты владеют украинским языком – как минимум понимают и как минимум могут что-то сказать на украинском языке.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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