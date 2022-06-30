Лукашенко рассказал, кто на самом деле управляет Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял с главой МИД России Сергеем Лавровым, как Запад развязывает им руки для использования ядерного оружия. С очень умным видом оба возмутились, почему это иностранные граждане летают на самолетах других стран, способных нести ядерные боеголовки.
В ходе беседы на камеры Лукашенко обмолвился, что все делает по "советам" из Кремля.
От ядерного оружия...
"Склады боеприпасов ядерных в России. У нас их нет. А, как правильно Путин сказал, в шести странах находится их ядерное оружие", – почти искренне возмутился белорусский диктатор.
Лавров со знанием вопроса ответил: "Долгие-долгие годы. И они летают и пускают этих пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия".
"Совершенно верно. Абсолютно", – вставил свои "пять копеек" знаток ядерного вооружения Лукашенко.
"Это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, по нашей оценке", – авторитетно продолжает Лавров.
...До захвата Путиным Беларуси
"Мы еще это не сделали. Но мы же должны быть готовыми? 1941 год, когда мы верили. Поэтому, мы верим, но мы должны порох держать сухим во всяком случае. И не надо тут бегать, кричать, что Путин захватил Беларусь и, что хочет, то и делает. У нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств. За которую прежде всего отвечает Макей и Лавров", – как бы сам себя утешает Лукашенко.
Тут Лавров делает замечание: "Под руководством верховных главнокомандующих".
И Лукашенко "спалился": "Вы нам советуете".
Обстановка
- Лукашенко, видимо, уже послушался самого важного "совета" и начал подготовку ко вторжению в Украину. Из Минска приходят сообщения, которые могут свидетельствоватьо начале скрытой мобилизации на эту войну.
- В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Кремль планирует подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Туда уже прибыли диверсионные группы.
- Ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать США российским ядерным оружием. Так он ответил на колонку американского президента для The New York Times с заголовком "Что будет Америка и чего не будет делать в Украине". Соловьев заявил, что Россия может нанести ядерный удар стратегическим ядерным оружием.