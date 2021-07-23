Губернатор охопленої пожежами Якутії поскаржився на українців-"підбурювачів" (відео)

Дим від лісових пожеж у Якутії досяг американського штату Аляска

У паніці через пожежі у Якутії побачили руку України / колаж "Сьогодні"

Губернатор російській Якутії, в якій зараз вирують жахливі лісові пожежі, дим від яких вже досяг американської Аляски, переживає через паніку, яку нібито навмисно створюють "підбурювачі, панікери і хайпери" з України.

Про це Айсен Ніколаєв заявив у передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Коли дим від пожеж прийшов до Якутська, населення захвилювалося, з'явилися підбурювачі, панікери, хайпери, які стали кричати, що все погано. Причому, багато айпі-адрес – українські, які близько до нас відношення не мають, але зате кричать "Геть губернатора, геть Путіна" з приводу і без приводу", – поскаржився він.

Чи варто говорити, що Соловйов всіляко підтакував і додав, що "в Україні працюють цілі диванні війська".

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Дим з Якутії вже на Алясці

Тим часом Росії ніяк не вдається локалізувати лісові пожежі в Якутії, які знищили вже 1,5 млн гектарів лісу найбільшого регіону країни і найбільшої адміністративно-територіальної одиниці у світі.

Як повідомило 22 липня CNN, пожежі настільки масштабні, а вітер настільки сильний, що дим із Якутії досягає навіть американського штату Аляска. Дані підтверджуються знімками з супутника.

Екологи прогнозують, що палати буде щонайменше до середини серпня.

Нагадаємо, пожежі в Якутії почалися на тлі сухої та спекотної погоди на початку липня. У регіоні оголошено режим НС.

Крім Якутії лісові пожежі охопили і Челябінську область Росії – вогонь наблизився до населених пунктів, людей із селищ евакуювали.