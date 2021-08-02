Іран пригрозив США, Великобританії і Ізраїлю: чому

Така відповідь на звинувачення Тегерана в нападі за допомогою дронів на танкер Mercer Street

Танкер Mercer Street отримав незначні пошкодження / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Представник іранської влади попередив про "рішучу" реакції на будь-який крок, який буде загрожувати безпеці Ірану. Це стало відповіддю на звинувачення Тегерана з боку США, Великобританії та Ізраїлю в причетності до нападу на танкер Mercer Street в Індійському океані, коли загинули два члени екіпажу.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Читайте також: Ізраїль, США та Британія звинуватили Іран у атаці на нафтовий танкер, обіцяють покарати

"Хоча Іран вважає загрози західних офіційних осіб і сіоністського режиму пропагандистським жестом, будь-які дії, спрямовані проти національних інтересів і безпеки Ірану, будуть зустрінуті рішучою відповіддю", – передає агентство Nournews слова чиновника, близького до Вищої ради нацбезпеки Ірану.

Іран заперечує свою причетність до нападу на танкер Mercer Street біля берегів Оману в кінці минулого тижня, в результаті якого було вбито британця і румуна.

Реклама

"І Вашингтон, і Лондон будуть нести пряму відповідальність за наслідки", – заявив представник Тегерану.

Читайте також: Переговори з Іраном про компенсацію за збитий "Боїнг" МАУ затягнуться надовго – експерт

У Вашингтоні заявили, що Іран з великою ймовірністю стоїть за атакою на танкер Mercer Street , який управлявся ізраїльською компанією. На підставі аналізу наявних розвідданих американці прийшли до висновку, що по судну вдарили іранські безпілотники, які були начинені вибухівкою.

Нагадаємо, 29 липня з повітря був атакований нафтовий танкер MT Mercer Street біля узбережжя Оману в Індійському океані. Судно належить японській фірмі, проте його експлуатацію здійснює ізраїльська судноплавна компанія Zodiac Maritime. В результаті атаки загинули – громадянин Румунії і підданий Великобританії.

На початку січня в Перській затоці Іран захопив нафтоналивний танкер Hankuk Chemi, який йшов під прапорами Південної Кореї в ОАЕ.