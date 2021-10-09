Ісландія призупинила використання вакцини Moderna

Головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"
В Ісландії вирішили тимчасово зупинити використання вакцини Moderna від коронавируса. В Управлінні охорони здоров'я назвали причини.
Про це повідомляє The Guardian.
Що сталося
Зазначається, що однією з причин відмови від вакцини Moderna стало достатню кількість в країні вакцини Pfizer.
"Оскільки на території достатньо вакцини Pfizer, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", – йдеться в заяві.
Ще однією причиною відмови від Moderna називають можливий ризик серцевого запалення.
"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності міокардитом і перикардитом після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer / BioNTech", – йдеться в повідомленні.
Побічні ефекти
- Нагадаємо, що раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що веде перевірку фактів порушення роботи нирок у щеплених Pfizer і Moderna .
- На початку серпня в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавируса Moderna. Наші медики вважають, що на той момент жінка вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.
- У травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавируса безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.
- У липні в Україні привезли 2 000 040 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna .
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