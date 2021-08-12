В ЄС виявили нові побочки від вакцин Pfizer і Moderna. Чого тепер побоюватися?

Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє факти порушення роботи нирок у вакцинованих Pfizer і Moderna

Вакцинація препаратами, які перевіряються, триває/Фото Reuters/Колаж "Сегодня"

В Євросоюзі почали перевірку інформації про виявлені нові побічні ефекти від вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer і Moderna.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також: У Києві після вакцинації Moderna померла жінка

Європейське агентство з лікарських засобів аналізує зібрані скарги від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекти:

багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі;

гломерулонефрит – запалення нирок;

нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Реклама

Європейський регулятор з лікарських засобів заявляє, що поки тільки вивчають, чи були виникли проблеми пов'язані з вакцинацією від COVID-19.

Нагадаємо, що в травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавирусу безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.

Ми також писали, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавірусу, в якій використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.