В ЄС виявили нові побочки від вакцин Pfizer і Moderna. Чого тепер побоюватися?

В Євросоюзі почали перевірку інформації про виявлені нові побічні ефекти від вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer і Moderna.
Про це повідомляє агентство Reuters.
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Європейське агентство з лікарських засобів аналізує зібрані скарги від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекти:
- багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі;
- гломерулонефрит – запалення нирок;
- нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
Європейський регулятор з лікарських засобів заявляє, що поки тільки вивчають, чи були виникли проблеми пов'язані з вакцинацією від COVID-19.
Нагадаємо, що в травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавирусу безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.
Ми також писали, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавірусу, в якій використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.