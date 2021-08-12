google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

В ЄС виявили нові побочки від вакцин Pfizer і Moderna. Чого тепер побоюватися?

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
12 серпня, 16:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє факти порушення роботи нирок у вакцинованих Pfizer і Moderna
Вакцинація препаратами, які перевіряються, триває/Фото Reuters/Колаж "Сегодня"
Вакцинація препаратами, які перевіряються, триває/Фото Reuters/Колаж "Сегодня"

В Євросоюзі почали перевірку інформації про виявлені нові побічні ефекти від вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer і Moderna.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також:

Європейське агентство з лікарських засобів аналізує зібрані скарги від людей, які були вакциновані Pfizer (PFE.N) і Moderna (MRNA.O). Пацієнти поскаржилися на три нових побічних ефекти:

  • багатоформна еритема – форма алергічної реакції на шкірі;
  • гломерулонефрит – запалення нирок;
  • нефротичний синдром – ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.

Читайте також:

Реклама

Європейський регулятор з лікарських засобів заявляє, що поки тільки вивчають, чи були виникли проблеми пов'язані з вакцинацією від COVID-19.

Нагадаємо, що в травні компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавирусу безпечна і ефективна для підлітків – це підтвердило проведене дослідження.

Ми також писали, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцини проти коронавірусу, в якій використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кейт Вінслет для LA Times
Побиття танцюриста Дорофеєвої
Нові подробиці про його стан
Бути в курсі
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти