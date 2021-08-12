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В ЕС выявили новые побочки от вакцин Pfizer и Moderna. Чего теперь опасаться?

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
12 августа, 16:59
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Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет факты нарушения работы почек у привитых Pfizer и Moderna
Вакцинация проверяемыми препаратами продолжается/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Вакцинация проверяемыми препаратами продолжается/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

В Евросоюзе начали проверку информации о выявленных новых побочных эффектах от вакцин против коронавируса компаний Pfizer и Moderna.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

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Европейское агентство по лекарственным средствам анализирует собранные жалобы от людей, которые были вакцинированы Pfizer (PFE.N) и Moderna (MRNA.O). Пациенты пожаловались на три новых побочных эффекта:

  • многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,
  • гломерулонефрит – воспаление почек,
  • нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

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Европейский регулятор по лекарственным средствам заявляет, что пока только изучают, были ли возникшие проблемы связаны с вакцинацией от COVID-19.

Напомним, что в мае компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков – это подтвердило проведенное исследование.

Мы также писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

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