В ЕС выявили новые побочки от вакцин Pfizer и Moderna. Чего теперь опасаться?

Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет факты нарушения работы почек у привитых Pfizer и Moderna

Вакцинация проверяемыми препаратами продолжается/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

В Евросоюзе начали проверку информации о выявленных новых побочных эффектах от вакцин против коронавируса компаний Pfizer и Moderna.

Реклама

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также: В Киеве после вакцинации Moderna умерла женщина

Европейское агентство по лекарственным средствам анализирует собранные жалобы от людей, которые были вакцинированы Pfizer (PFE.N) и Moderna (MRNA.O). Пациенты пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит – воспаление почек,

нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Реклама

Европейский регулятор по лекарственным средствам заявляет, что пока только изучают, были ли возникшие проблемы связаны с вакцинацией от COVID-19.

Напомним, что в мае компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков – это подтвердило проведенное исследование.

Мы также писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.