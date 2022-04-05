Іспанія, Італія та Данія висилають російських дипломатів через звірства армії РФ в Україні

Дипломатів РФ висилають із багатьох країн світу. Фото: колаж "Сьогодні"
Іспанія, Італія та Данія висилають росіян. Також персонами нон грата оголошено низку посадових осіб постійного представництва Росії при ЄС.
Про це повідомляє Reuters.
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Уряд Іспанії видворить не менше 25 російських дипломатів та співробітників посольства Росії у Мадриді. Як розповіли в уряді, дипломати Росії "несуть загрозу безпеці країни, а також у зв'язку з ситуацією, що спостерігається у містах Буча та Маріуполь".
Італія також ухвалила рішення про висилку. Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Відправлення 30 російських дипломатів очікується найближчими днями.
Такої ж думки і представник ЄС Жозеп Боррель, який оголосив про санкції проти дипломатів у ЄС:
"Протиправні та підривні дії Росії, спрямовані проти інтересів та безпеки ЄС і окремих країн-членів, у тому числі порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не залишаться без рішучої відповіді. Сьогодні я оголошую персонами нон грата низку посадовців постійного представництва Росії при ЄС за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу", – сказав він.
Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"
Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.
ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.
"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.
Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.