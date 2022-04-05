Іспанія, Італія та Данія висилають російських дипломатів через звірства армії РФ в Україні

Дипломатів РФ висилають із багатьох країн світу. Фото: колаж "Сьогодні"

Іспанія, Італія та Данія висилають росіян. Також персонами нон грата оголошено низку посадових осіб постійного представництва Росії при ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Деталі

Уряд Іспанії видворить не менше 25 російських дипломатів та співробітників посольства Росії у Мадриді. Як розповіли в уряді, дипломати Росії "несуть загрозу безпеці країни, а також у зв'язку з ситуацією, що спостерігається у містах Буча та Маріуполь".

Італія також ухвалила рішення про висилку. Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Відправлення 30 російських дипломатів очікується найближчими днями.

Такої ж думки і представник ЄС Жозеп Боррель, який оголосив про санкції проти дипломатів у ЄС:

Реклама

"Протиправні та підривні дії Росії, спрямовані проти інтересів та безпеки ЄС і окремих країн-членів, у тому числі порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не залишаться без рішучої відповіді. Сьогодні я оголошую персонами нон грата низку посадовців постійного представництва Росії при ЄС за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу", – сказав він.

Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"

Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.

ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.