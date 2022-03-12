Італія заарештувала яхту російського олігарха за 578 млн доларів

В Італії заарештували судно бізнесмена РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Італії заарештував розкішну яхту вартістю 578 млн доларів, що належить російському олігарху Андрію Мельниченку.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

У заяві італійської поліції йдеться про те, що судно під назвою SY A коштує близько 578 мільйонів доларів і знаходиться на зберіганні в північно-східному порту Трієста. За словами виробника Nobiskrug, це одна з найбільших яхт у світі.

Мельниченко потрапив під санкції Євросоюзу 9 березня у рамках розширеного пакету заходів проти російських олігархів. За даними ЄС, йому належить найбільший виробник добрив "ЄвроХім Груп". Зазначається, що він та 36 інших бізнесменів зустрілися з президентом Росії після початку вторгнення в Україну з метою обговорити потенційні економічні наслідки санкцій ЄС та США.

"Той факт, що його було запрошено на цю зустріч, говорить про його наближеність до Володимира Путіна", – йдеться у заяві поліції.

Реклама

Війна в Україні

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальної операції" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ вже були знищені.

Збройні сили України тримають усі під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог покарає за свої дії.

Читайте також: