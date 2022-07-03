Як Росія вкотре видала фейк про візит Герасимова в Україну (фото)

Стало відомо, як Міноборони РФ обманює людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Росії поширило фейк – в Україну нібито приїхав начальник Генштабу Валерій Герасимов. Як повідомляє Telegram-канал Соловьиный помет, відомство опублікувало ролик про візит генерала, проте росіянам показали фото двомісячної давнини.

За метаданими відео, фото, які показували у ролику про Герасимова, датовані 5 травня.

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Крім того, у Міноборони РФ не повідомляли, на якому напрямку чи ділянці фронту нібито був російський генерал.

Що відомо про візит Герасимова в Україну

Нещодавно окупований Ізюм Харківської області відвідав Герасимов. Він збирався командувати військами на Донбасі.

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Того ж дня стало відомо, що в районі штабу окупантів стався сильний вибух і генерал нібито загинув.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів підтвердив інформацію про те, що Герасимов дійсно приїжджав до Ізюма, але чи постраждав він під час вибуху – він не в курсі.

Незабаром стало відомо, що Герасимов зник після поїздки в Україну.