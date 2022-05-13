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Герасимов зник після поїздки в Україну: Путін його прибрав?

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 травня, 01:18
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Герасимов не задовольнив вимоги російського президента
Путін вже знайшов йому заміну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Путін вже знайшов йому заміну/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії зник начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Його зараз ніде не видно, а також він був відсутній на параді 9 травня.

Про це йдеться в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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Куди зник Герасимов?

Ще недавно його називали "правою військовою рукою Путіна". Генерал Валерій Герасимов — начальник Генштабу Збройних сил РФ. Це він обіцяв кремлівському диктаторові швидку перемогу в Україні. На це поставив свою кар'єру. Але все пішло не за планом.

"Генерал Герасимов відсторонений від керівництва "спеціальною військовою операцією" в Україні. За невиконання поставлених завдань", — розповів військовий експерт Олег Жданов.

Вже який тиждень Герасимова не видно на пропагандистських каналах, куди зник російський генерал?

"Спочатку "операцією" він командував. Результати її виявилися, м'яко кажучи, нерадісними. Я думаю, що Путін має підстави ображатися на Герасимова", — зазначив правозахисник Марк Фейгін.

Герасимов – довгожитель серед представників російської еліти. Генеральний штаб очолював 10 років. Він цинічно виконував усі військові замовлення Кремля, зокрема на Донбасі. Повномасштабне вторгнення в Україну теж його робота. Герасимов — мозковий центр того, що в Кремлі називають "спецоперацією". Він особисто розробляв стратегію.

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Але запланований бліцкриг Києва та швидке просування на сході не вдалися. Росія зазнає колосальних втрат. Серед її військових, яких відправляють на бійню в Україну, паніка та хаос. У окупантів усе так погано, що Путін відправив під Ізюм останню надію — генерала Герасимова розгрібати бардак. Але з'явилася інформація, що начальник Генштабу отримав поранення ноги, не смертельне. Чого не скажеш про його особистого охоронця.

За даними The New York Times, Герасимова встигли вивезти до Росії. Після цього він зник із радарів. Його просто зняли з посади, чи, може, посадили. Відповідей поки що немає, але на параді 9 травня в Москві його не було. Жоден парад не проходить без начальника Генштабу.

"Він не впорався з поставленими завданнями. Не виконав те, що йому сказали. І знаєте, як новопризначений керівник — нова мітла по-новому мете", — сказав військовий експерт Олег Жданов.

На думку експертів, "новою мітлою" може бути генерал Дворников, якого називають "сирійським м'ясником". Він нещадно стирав із землі місто Алеппо. З квітня він командує російськими військами в Україні.

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"Для того, щоб створити ефект своєї парафії, він може кинути в бій усе, що є на лінії зіткнення з нашими військами", — зазначив Жданов.

Під керівництвом Дворникова, росіяни спробують посилити наступ на Сєвєродонецьк, Краматорськ, а далі — на Харків. Побоюючись чергового гніву Путіна, російський генерал атакуватиме українську армію, щоб раптом загадково не зникнути чи не потрапити під масштабне чищення, як це неодноразово відбувалося з найближчими соратниками Путіна. Хто б не був біля керма — Герасимов чи Дворников — на всі атаки росіян українська армія дасть відповідь.

Загальні втрати окупантів

Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували й виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:

  • Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 1195 (+8) одиниць
  • Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці
  • Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці
  • РСЗВ – 191 (+6) одиниця
  • Засобів ППО – 87 (+0) одиниці
  • Літаків – 199 (+0) одиниць
  • Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць
  • Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)
  • Спеціальної техніки – 41 (+0)
  • Крилатих ракет – 94 (+0)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 161
Гелікоптери
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артилерія 534
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 191
РСЗВ
9
БПЛА 398
БПЛА
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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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