"Боги фотошопу". Як Russia Today з афганських біженців робить терористів

Знову телеканал Russia Today використував фотошоп, щоб з сім'ї біженців зробити терористів / Колаж "Сегодня"

Російський пропагандистський канал Russia Today (RT) знову відзначився. На цей раз він сфальсифікував ілюстрацію з біженцями, вивезеними США з Афганістану .

Зліва – оригінал фотографії агентства Reuters, праворуч – ілюстрація до статті RT

Для ілюстрації публікації про те, що за сотнею вивезених афганців спецслужбами США встановлено спостереження, оскільки вони підозрюються в зв'язках з ісламістами, редакція з кремлівського медіахолдингу взяла фотографію афганської сім'ї на злітному полі. До рюкзаків мами і тата були домальовані дула автоматів і гранатомет.

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Що насправді

Насправді, як виглядають ті, кого західні спецслужби підозрюють в зв'язках з ісламістами, невідомо. Як пише британське видання Daily Mail , офіційний представник США заявив у вівторок, що до 100 евакуйованих в Катар на одному рейсі афганців взяті під контроль спецслужбами, оскільки з'ясувалося, що один з них має потенційні зв'язки з терористичним угрупуванням Ісламська держава Іраку і Леванту (ІДІЛ).

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Сьогодні арабський телеканал Al-Jazeera повідомив, що у Франції був заарештований евакуйований з Кабулу Ахмат М., за яким було встановлено спостереження після прибуття в Європу в рамках розслідування його можливих зв'язків з рухом "Талібан". Він біг від талібів разом з дружиною і тримісячною донькою.

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Заборона на Russia Today

Нагадаємо, що російський телеканал Russia Today заборонений до трансляції в багатьох країнах.