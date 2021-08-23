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Стрілянина, тиснява і життя в машині: що відбувається в аеропорту Кабула за тиждень до кінця евакуації США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 серпня, 19:47
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США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня. Франція намагається умовити Вашингтон продовжити строк
Афганці, які втратили надію полетіти, передають солдатам НАТО своїх дітей / Фото Reuters
Афганці, які втратили надію полетіти, передають солдатам НАТО своїх дітей / Фото Reuters

Навколо аеропорту Кабула, який продовжують брати в облогу тисячі афганців в надії на евакуацію, за останній тиждень загинуло щонайменше 20 людей. Хаос посилюється, оскільки президент США Джо Байден визначив кінцевою датою виведення своїх військ, а значить передачі афганцям контролю над аеропортом – 31 серпня.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що військові США вивезли з Кабула вже близько 25 тисяч осіб / Фото Reuters
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що військові США вивезли з Кабула вже близько 25 тисяч осіб / Фото Reuters

Жертви тисняви і стрільби

Офіційний представник НАТО повідомив, що загиблі біля аеропорту Кабула стали жертвами тисняви в натовпі або померли від вогнепальних поранень.

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Британські військові визнали, що в суботу в їх секторі відповідальності в натовпі загинули 7 людей, які намагалися прорватися в аеропорт. Подробиці вони не повідомили, передає телеканал Al-Jazeera.

За словами німецьких військових, в перестрілці між невідомими бойовиками і афганськими силами у північних воріт аеропорту Кабула було вбито афганського охоронця. Ще три людини були поранені в перестрілці в понеділок вранці, в якій брали участь сили Німеччини і США, повідомили німецькі військові в Twitter.

Літак армії Великобританії сьогодні вивіз кілька сотень сімей афганців, які працювали разом з ними / Фото Reuters
Літак армії Великобританії сьогодні вивіз кілька сотень сімей афганців, які працювали разом з ними / Фото Reuters

Врятують не всіх

Як повідомляють західні журналісти, щоб потрапити в рятівний аеропорт, необхідно спочатку пройти КПП бойовиків, які облаштовані на під'їзних дорогах до аеропорту. Потім при наявності паспорта іноземного громадянина або документа, що підтверджує, що ви співпрацювали з країнами коаліції, вас пропустять солдати НАТО.

Пройти ці жорна виходить не у всіх. Американський письменник Тобі Харнден – автор книги "Перша жертва: неймовірна історія помсти ЦРУ за 9/11" – не може домогтися, щоб солдати США пропустили його перекладача. Тобі написав на своїй сторінці в Твіттері, шо його афганський помічник ось уже тиждень живе в машині в очікуванні, що його пропустять через ворота.

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За співпрацю із західним журналістом афганському перекладачеві загрожує розстріл
За співпрацю із західним журналістом афганському перекладачеві загрожує розстріл

За різними даними, зараз в аеропорту імені Хаміда Карзая очікують евакуації близько 5 тисяч людей.

Франція веде переговори з Вашингтоном, щоб евакуація продовжилася і далі. "Ми стурбовані крайнім терміном, встановленим Сполученими Штатами на 31 серпня. Для завершення поточних операцій потрібен додатковий час", – сказав глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан журналістам на авіабазі Аль-Дафра в ОАЕ. Тут Франція встановила повітряний міст для евакуйованих людей з Кабулу.

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  • Сьогодні Україна здійснила ще один евакуаційний рейс з Кабулу. На його борту більше 100 українців.
  • Це вже третій рейс, на якому евакуюють з Афганістану наших громадян і іноземців з 15 серпня – моменту переходу влади в країні руху " Талібан ".
  • перший евакуаційний рейс Київ зміг здійснити вже 15 серпня. Тоді вдалося вивезти 8 українців і понад 70 іноземців.
  • 21 серпня Україна зробила другий евакуаційний політ – вдалося вивезти 83 людини, серед яких був 31 – українець.

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