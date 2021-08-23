Стрілянина, тиснява і життя в машині: що відбувається в аеропорту Кабула за тиждень до кінця евакуації США

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня. Франція намагається умовити Вашингтон продовжити строк

Афганці, які втратили надію полетіти, передають солдатам НАТО своїх дітей / Фото Reuters

Навколо аеропорту Кабула, який продовжують брати в облогу тисячі афганців в надії на евакуацію, за останній тиждень загинуло щонайменше 20 людей. Хаос посилюється, оскільки президент США Джо Байден визначив кінцевою датою виведення своїх військ, а значить передачі афганцям контролю над аеропортом – 31 серпня.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що військові США вивезли з Кабула вже близько 25 тисяч осіб / Фото Reuters

Жертви тисняви і стрільби

Офіційний представник НАТО повідомив, що загиблі біля аеропорту Кабула стали жертвами тисняви в натовпі або померли від вогнепальних поранень.

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Британські військові визнали, що в суботу в їх секторі відповідальності в натовпі загинули 7 людей, які намагалися прорватися в аеропорт. Подробиці вони не повідомили, передає телеканал Al-Jazeera.

За словами німецьких військових, в перестрілці між невідомими бойовиками і афганськими силами у північних воріт аеропорту Кабула було вбито афганського охоронця. Ще три людини були поранені в перестрілці в понеділок вранці, в якій брали участь сили Німеччини і США, повідомили німецькі військові в Twitter.

Літак армії Великобританії сьогодні вивіз кілька сотень сімей афганців, які працювали разом з ними / Фото Reuters

Врятують не всіх

Як повідомляють західні журналісти, щоб потрапити в рятівний аеропорт, необхідно спочатку пройти КПП бойовиків, які облаштовані на під'їзних дорогах до аеропорту. Потім при наявності паспорта іноземного громадянина або документа, що підтверджує, що ви співпрацювали з країнами коаліції, вас пропустять солдати НАТО.

Пройти ці жорна виходить не у всіх. Американський письменник Тобі Харнден – автор книги "Перша жертва: неймовірна історія помсти ЦРУ за 9/11" – не може домогтися, щоб солдати США пропустили його перекладача. Тобі написав на своїй сторінці в Твіттері, шо його афганський помічник ось уже тиждень живе в машині в очікуванні, що його пропустять через ворота.

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За співпрацю із західним журналістом афганському перекладачеві загрожує розстріл

За різними даними, зараз в аеропорту імені Хаміда Карзая очікують евакуації близько 5 тисяч людей.

Франція веде переговори з Вашингтоном, щоб евакуація продовжилася і далі. "Ми стурбовані крайнім терміном, встановленим Сполученими Штатами на 31 серпня. Для завершення поточних операцій потрібен додатковий час", – сказав глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан журналістам на авіабазі Аль-Дафра в ОАЕ. Тут Франція встановила повітряний міст для евакуйованих людей з Кабулу.