Загроза нападу Росії: Канада відправляє в Україну військових

Канадські військові (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Канада вирішила додатково розмістити в Україні ще близько 60 військових, а також поділиться обладнанням та розвідданими.

Про це на пресконференції повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

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"Сьогодні я вирішив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу", – сказав він.

За словами Трюдо, це коштуватиме Канаді 340 мільйонів доларів (близько 280 млн доларів США). Він додав, що дозволив Збройним силам Канади найближчими днями направити в Україну 60 військовослужбовців, які приєднаються до 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають у країні.

"Надалі Збройні сили зможуть довести кількість військовослужбовців в Україні до 400", – наголосив прем'єр-міністр.

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Крім того, Канада також передасть Україні нелетальне обладнання та допоможе протистояти кібератакам".

"Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати сили безпеки України, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність", – сказав Трюдо.

Де розташовані військові Канади в Україні?

На даний момент в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони перебувають на різних локаціях у Центральній та Західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.

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Військова допомога Україні