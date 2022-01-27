Угроза нападения России: Канада отправляет в Украину военных

Канадские военные (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Канада приняла решение дополнительно разместить в Украине еще около 60 военных, а также поделится оборудованием и разведданными.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

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"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", — сказал он.

По словам Трюдо, это обойдется Канаде в 340 миллионов долларов (около 280 млн долларов США). Он добавил, что разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране.

"В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", — подчеркнул премьер-министр.

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Кроме того, Канада также передаст Украине нелетальное оборудование и поможет противостоять кибератакам".

"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", – сказал Трюдо.

Где находятся военные Канады в Украине?

На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.

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Военная помощь Украине