Угроза нападения России: Канада отправляет в Украину военных

Канадские военные (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Канада приняла решение дополнительно разместить в Украине еще около 60 военных, а также поделится оборудованием и разведданными.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", — сказал он.
По словам Трюдо, это обойдется Канаде в 340 миллионов долларов (около 280 млн долларов США). Он добавил, что разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране.
"В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", — подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, Канада также передаст Украине нелетальное оборудование и поможет противостоять кибератакам".
"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", – сказал Трюдо.
Где находятся военные Канады в Украине?
На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.
Военная помощь Украине
- 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.
- В Украину отправят пять тысяч немецких касок. Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.
- США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину. По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные — из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.
- Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.