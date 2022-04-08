Канада виділить $1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу Україні

Україна отримає допомогу від Канади/Фото: Укрінформ, колаж: "Сьогодні"

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-2023 роки, в якому передбачено фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

Про це повідомив депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

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"Міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч з українцями до їх перемоги", — повідомив Бейкер.

Міністр фінансів Христя Фріланд зазначила, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну", — написала вона у Twitter.

США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade

Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, США та Україна ведуть переговори щодо подальшого використання дронів у разі потреби.

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"Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони перебувають у процесі транспортування, проте вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники скоро будуть в українських військових, якщо вони вже не прибули", – зазначив він.

Представник Пентагону наголосив, що системи Switchblade не дуже складні та не вимагають тривалого навчання. Щоб користуватися ними, достатньо близько двох днів тренування. Американські військові вже навчають групу українців роботі зі Switchblade, які незабаром повернуться до України та передадуть знання решті українських бійців.

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