Як на війні в Україні Шольц розгубив рейтинг, а "зелені" обійшли його цілою командою

Безхмарні дні у Шольца закінчилися тоді, коли Путін почав знищувати Україну / Колаж "Сьогодні"

Канцлер ФРН Олаф Шольц таки і довів ситуацію із недостатньою підтримкою України до падіння свого рейтингу до мінімальних значень з початку вступу на посаду. У складний період для Німеччини та загалом для Європи лише 37% німців упевнені у діях Шольца на посаді глави уряду.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що ж підвело нового канцлера.

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Рейтинг

Як пише німецьке видання Welt:

лише 39% німців задоволені та дуже задоволені роботою голови свого уряду;

лише 33% вважають курс Олафа Шольца щодо України переконливим;

ще 64% респондентів назвали політику Шольца надто обережною;

47% вважають, що він здатний очолювати уряд, що на 19% менше, ніж у вересні минулого року, коли він обійняв посаду.

Загалом серед усіх німецьких політиків Шольц отримав лише п'ятий результат схвалення.

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Як пише Welt, причина втрати Шольцем популярності безпосередньо пов'язана з його позицією щодо відмови у наданні Україні необхідної їй зброї для успішнішого протистояння російській армії.

"Нерішучість замість того, щоб ухопитися за ситуацію, обережність замість того, щоб поспішати вперед: канцлер Олаф Шольц останніми тижнями маневрував в українській кризі, використовуючи такий курс. Дії канцлера явно викликають невпевненість у громадян Німеччини", – резюмувало видання.

Україна дає популярність

Де Шольц губив, там знаходила партія Союз 90/Зелені, яка стала головним лобістом українських інтересів у коаліційному уряді Німеччини.

"Хороші результати опитування у зелених урядовців показують, що все можна зробити по-іншому. І міністр економіки Роберт Хабек, і міністр закордонних справ Анналена Бербок (обидва — зелені) продемонстрували лідерство в українській кризі і достовірно розповіли про свої внутрішні потрясіння (від різанини в Бучі – Ред.) Вони збільшили на 2% і 3% свою популярність і мають по 56% кожен", – наголосило видання.

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По суті саме "зелені" домоглися 28 квітня схвалення Бундестагом рішення про надання Україні тяжкого озброєння.

"Хабек, міністр економіки та клімату, і глава МЗС Бербок — лідери зелених у кабінеті — допомогли скасувати давню політику Німеччини та їхньої власної партії щодо відправлення оборонної зброї до будь-якої країни. З того моменту вони пішли значно далі — публічно і приватно підштовхнули соціал-демократа Шольца до відправки важких озброєнь на допомогу Києву", – пише американське видання Politico.

Перспективи

При цьому видання зазначає, що зростає популярність зелених як партії. За даними опитування POLITICO, підтримка цієї політсили збільшилася з 16%, які мали до нападу Росії на Україну, до 18%.

Чи можна говорити про те, що українське питання підірвало позиції партії Шольца – Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), – стане ясно після земельних виборів у Шлезвіг-Гольштейні 8 травня та у Північній Рейн-Вестфалії 15 травня.

"Ці вибори стануть перевіркою того, чи призведе гучна позиція зелених проти Росії до більшої підтримки партії у виборчій скриньці", – пише Politico.

Ситуація