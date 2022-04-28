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Німеччина схвалила постачання важких озброєнь для України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 квітня, 13:25
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Донедавна Німеччина утримувалася від постачання важкого озброєння в Україну
Україна отримає нову військову допомогу
Україна отримає нову військову допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. Про це повідомляє Spiegel .

За словами віце-президента парламенту Вольфганга Кубицького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися.

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Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Шрупалла впевнений, що військова допомога Україні нібито зробить Берлін учасником "ядерної війни".

На тлі історичного голосування в Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц вирушив із візитом до Японії, за що зазнав критики.

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Лідер парламентської групи "зелених" Брітта Хассельманн зауважила, що рішення необхідне, щоб "з одного боку Німеччина не стала учасником війни, а з іншого — не віддала Україну агресору без захисту".

Фрідріх Мерц із Християнсько-демократичного союзу також привітав постачання зброї, але звинуватив канцлера Олафа Шольца в тому, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення постачання зброї: "Це нерозсудливість... Це коливання, це зволікання, це боязкість".

Опір Німеччини

24 квітня віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив : було помилкою, що його країна не підтримала Україну у військовому відношенні набагато раніше, адже підтримка мала розпочатися кілька років тому.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц до останнього продовжує стверджувати, що Німеччина відмовляє Україні в постачанні деякого озброєння, щоб військові дії не поширилися ще кудись.

Канцлер Олаф Шольц настільки зайшов у глухий кут, відмовляючи в постачанні озброєння Україні, що захищається проти російської агресії, що постало питання про його можливу відставку.

Хто допомагає Україні зброєю

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