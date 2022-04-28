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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Германия одобрила поставки тяжелых вооружений для Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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28 апреля, 13:25
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До недавнего времени Германия воздерживалась от поставок тяжелого вооружения в Украину
Украина получит новую военную помощь
Украина получит новую военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщает Spiegel.

По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого , 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались.

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Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО .

Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны".

На фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.

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Лидер парламентской группы "зеленых" Бритта Хассельманн отметила, что решение необходимо, чтобы "с одной стороны Германия не стала участником войны, а с другой — не отдала Украину агрессору без защиты".

Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза также приветствовал поставки оружия, но обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения поставок оружия: "Это безрассудство... Это колебание, это промедление, это робость".

Сопротивление Германии

24 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: было ошибкой, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.

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Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего продолжает твердить, что Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения, чтобы военные действия не распространились еще куда-то.

Канцлер Олаф Шольц настолько зашел в тупик, отказывая в поставках вооружения защищающейся против российской агрессии Украине, что встал вопрос о его возможной отставке.

Кто помогает Украине оружием

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