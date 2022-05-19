Конгрес США схвалив виділення Україні 40 млрд доларів – що далі

Документ чекає на підпис президента Байдена / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 19 травня, Конгрес США схвалив виділення військової допомоги Україні 40 млрд доларів. Незважаючи на те, що один із сенаторів блокував швидке прийняття закону тиждень тому, рішення було ухвалено.

Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Що відомо

Повідомляється, що остаточне голосування було 86-11, і це рекордна кількість голосів.

Перед голосуванням лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив: "Сенат виконає свою обіцянку підтримати народ України". Сенатор додав, що військова, економічна та гуманітарна допомога у розмірі 40 мільярдів доларів є "великою", і "вона задовольнить великі потреби українського народу, який виборює своє виживання".

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Одностайно проголосували "За" представники демократичної більшості у парламенті. Проти були лише 11 сенаторів-республіканців:

Марша Блекберн від Теннессі;

Джон Бузман від Арканзасу;

Майк Браун від Індіани;

Майк Крапо від Айдахо,;

Білл Хагерті від Теннессі;

Джош Хоулі від Міссурі;

Майк Лі від Юти;

Синтія Ламміс від Вайомінгу;

Роджер Маршалл від Канзасу;

Ренд Пол з Кентуккі;

Томмі Тубервіль з Алабами.

Реакція

У Києві вітали таке рішення.

"Історичне голосування. Сенат США схвалив законопроект про виділення майже $40 млрд надзвичайної військової та гуманітарної допомоги для України. Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис Президенту США. Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде Україна", – написав у телеграмі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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