Маск і Безос привітали Бренсона з успішним польотом у космос

Безос сподівається, що найближчим часом йому також вдасться успішно досягти орбіти Землі

Джефф Безос, Ричард Бренсон та Ілон Маск / колаж "Сьогодні"

Засновник SpaceХ Ілон Маск і фундатор Amazon Джефф Безос привітали британського бізнесмена і засновника компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона з успішним польотом у космос, який відбувся 11 липня.

Про це Маск і Безос написали в соцмережах.

"Вітаю, красивий політ!" – зокрема, написав Маск у Twitter.

Підтримав колегу і Джефф Безос, який також збирається здійснити політ у космос 20 липня.

"Річарде Бренсон і екіпаже, вітаю з польотом. Не можу дочекатися, щоб приєднатися до клубу!" – написав Безос.

Зазначимо, мільярдер Річард Бренсон став першим космічним туристом компанії Virgin Galactic.

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Бренсон і ще троє пасажирів були в ракетоплані, який піднявся в небо за допомогою спеціального літака-носія. Потім ракетоплан від'єднався і піднявся на висоту 80 кілометрів. У стані невагомості екіпаж перебував близько 6 хвилин.

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Після польоту ракетоплан успішно приземлився на майданчику космопорту "Америка".

Разом із Бренсоном на орбіті Землі побували ще п'ять членів екіпажу – два професійні пілоти і троє топменеджерів Virgin Galactic.

Нагадаємо, Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі четверо із шести членів екіпажу його корабля New Shepard.