Джефф Безос запустить в космос 82-річну стареньку: що про неї відомо

Півстоліття тому Мері Воллес Фанк брала участь в проєкті "Меркурій 13" і була однією з 13 американок, які проходили тренування для польоту на орбіту

Мері Фанк стане найстарішою особою у космосі за всю історію. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший екіпаж пілотованого космічного корабля New Shepard, розробленого американською компанією Blue Origin, майже заповнений – четвертою людиною на борту стане американка Мері Воллес Фанк.

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Про це в своєму Instagram повідомив сам Безос.

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"Ніхто не чекав довше. Настав час. Ласкаво просимо до команди, Воллі. Ми раді, що ти полетиш з нами 20 липня як почесний гість", – написав мільярдер в соцмережі.

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Таким чином, Мері Фанк стане четвертим членом екіпажу. Крім неї, на кораблі будуть Джефф Безос, його молодший брат Марк і невідомий переможець аукціону, який купив квиток на космоліт за 28 млн доларів. Загалом місць шість.

82-річна Фанк увійде в історію як найстарша людина в космосі. У 1960-х роках вона брала участь в проєкті "Меркурій 13" і була однією з 13 американок, які проходили тренування для польоту на орбіту. Але мрія жодної з них так і не збулася. Однак Безос назвав її найкращою в групі.

Потім Фанк працювала льотним інструктором і стала першою жінкою-слідчим Федерального управління цивільної авіації США і займалася розслідуванням авіакатастроф.

Політ відбудеться 20 липня. Цього дня ракета-носій New Shepard доставить капсулу з екіпажем на висоту 100 км над рівнем моря – до так званої лінії Кармана, на якій можна на власні очі побачити кривизну Землі і відчути невагомість.

Після цього капсула від'єднається від ракети і за допомогою парашутів приземлиться в штаті Техас.

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Як ми вже повідомляли, понад 100 тис. осіб підписали петиції із закликом не пускати Джеффа Безоса назад на Землю.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дивіться у відеосюжеті: