Найбагатша людина світу знову запустила космічний корабель: фото і відео

spaceflightnow.com

Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, створена 2000 року засновником Amazon і найбагатшою людиною в світі Джефрі Безосом, знову запустила свій багаторазовий суборбітальний космічний апарат New Shepard.

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Компанія повідомила, що в зв'язку з підготовкою до запуску пілотованого New Shepard, космічний апарат отримав оновлення, які в майбутньому будуть використовуватися екіпажем. Це поліпшені засоби керування, дисплеї і система зв'язку, а також система регулювання температури.

У капсулі є шість посадочних місць, одне з яких зайняв манекен Скайуокер. Також на борту корабля вирушили в космос більш як 50 000 листівок від студентів у рамках проекту некомерційної організації Blue Origins Club for the Future.

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Місія транслювалася на сайті компанії і каналі YouTube.

Після успішного запуску ракета і капсула здійснила таку ж успішну посадку.

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Нагадаємо, в кінці грудня-2020 Джефф Безос представив плавучий посадочний майданчик для першого ступеня ракети-носія New Glenn, названий на честь своєї матері Жаклін Безос – Jacklyn.

А тим часом конкурент Blue Origin – компанія SpaceX Ілона Маска – 19 грудня з допомогою ракети Falcon 9 вивела на орбіту секретний розвідувальний супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.

Востаннє New Shepard вирушав у політ 13 жовтня 2020 року в складі місії NS-13, несучи на борту ряд дослідницьких і демонстраційних корисних вантажів. Це був перший політ космічного апарата з грудня 2019 року. Під час веб-трансляції запуску представники Blue Origin повідомили, що потрібно "ще пару рейсів", перш ніж буде запущено капсулу з астронавтами на борту.

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