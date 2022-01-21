Лавров сказав, коли США дадуть відповідь на ультиматум Путіна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві заявив, що глава американської дипломатії пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на так звані гарантії безпеки.

Про це Лавров заявив на пресконференції, повідомляє Європейська правда.

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"Я вам сказав, що це не кінець нашого діалогу. Наступного тижня ми отримаємо, як декілька разів наголосив Ентоні Блінкен, письмову реакцію", – сказав він.

Також Лавров додав, що на зустрічі повторив держсекретареві США вимогу нерозширення НАТО на Схід.

"Ну і з нашого принципового питання щодо нерозширення НАТО. Цей блок був створений проти СРСР, а зараз він працює проти Російської Федерації", – заявив глава МЗС.

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Крім того, Лавров очікує, що США згадають питання України у своїй письмовій відповіді, додавши, що "не треба зводити до нього всю проблему європейської безпекової архітектури".

Зустріч Блінкена та Лаврова