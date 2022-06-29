Литовський депутат потролив Росію та нагадав, кому насправді належить Смоленськ

Матас Малдейкіс потролив путінську Росію/Фото: колаж: "Сьогодні"

Депутат литовського сейму Матас Малдейкіс відреагував на претензії російської влади щодо блокади Калінінграда. Він вирішив потролити Росію та вимагає надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

Про це Матас Малдейкіс написав на своїй сторінці у Twitter.

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"У відповідь на претензії Росії щодо Калінінграда ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор", — написав Малдейкіс.

Калінінградський транзит

18 червня Литва оголосила Росії про заборону залізничного транзиту російських товарів, що потрапили під санкції ЄС, через територію країни між Калінінградською областю та основною територією РФ. А в середу, 22 червня, під заборону потрапили і вантажні автоперевезення.

МЗС Литви пояснило це рішення тим, що отримало роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії до іншої, але через територію ЄС, їхнє перевезення має бути заборонено.

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"Пасажири та товари, на які не поширюється санкційний режим ЄС, продовжують перевозитися територією Литви до Калінінградської області та з неї. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит. Литва послідовно реалізує санкції ЄС", – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

У Кремлі назвали дії Литви провокаційними і навіть ворожими, і одразу пригрозили наслідками, які "на собі відчують" усі жителі Литви. Одночасно з погрозами Росія почала традиційно розмахувати зброєю, організувавши в Калінінградській області військові навчання, тим самим провокуючи виникнення нового ТВД (театру військових дій. – Ред.).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чим загрожує Путіну війна з Литвою через коридор до Калінінграда. Також ми писали, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві.