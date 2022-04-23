Литва, Латвія та Естонія планують зміцнити східний фланг НАТО

Прем'єр-міністри країн Балтії засудили варварські дії Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви закликали Росію негайно припинити агресію та вивести свої війська з усієї території України.

Про це говориться в заяві прем'єр-міністрів трьох країн.

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Зміцнити східний фланг НАТО

"Ми засуджуємо варварські дії Росії, що призвели до загибелі безневинних людей, зокрема жінок і дітей. Кожне втрачене життя – це трагедія. Викрадення, затримання, тортури, сексуальні посягання та невиборні вбивства не можуть і не будуть допущені та забуті. Ми візьмемо на себе міжнародні зусилля щодо реєстрації показань українців, щоб задокументувати та розслідувати військові злочини та зрештою притягнути винних до відповідальності", – зазначили глави урядів.

На їхню думку, агресія Росії "кидає виклик усій євроатлантичній безпеці". У заяві наголошується, що на майбутньому саміті НАТО в Мадриді країни Балтії намагатимуться схвалити Стратегічну концепцію НАТО та "значно зміцнити довгостроковий потенціал" стримування та оборони НАТО, а також східний фланг альянсу.

"Щоб перешкодити будь-якій агресії, необхідна сучасна передова оборона в країнах Балтії. Для цього знадобляться більш значні сили на місці на суші, в повітрі та на морі. Постійна присутність союзних сил у країнах Балтії має формуватися навколо трьох боєздатних дивізій, по одній дивізії на кожну з країн Балтії, призначених для операції колективної оборони та здатних інтегрувати національні сили внутрішньої оборони", – йдеться в заяві.

Також прем'єр-міністри заявили про збільшення бюджету національної оборони щонайменше до 2,5% ВВП і продовження закупівель реактивних систем залпового вогню.

Водночас вони звернули увагу на інші загрози, такі як кібератаки, кампанії з маніпулювання інформацією, іноземне втручання, розвідувальні операції, юридичні дії та економічний тиск.

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Нагадаємо, Сейм Латвії у другому та остаточному читанні прийняв поправки до закону про громадянство. Згідно з документом, тепер латвійського громадянства позбавлятимуть тих, хто підтримує війну Росії проти України.

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