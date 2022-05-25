Лукашенко розпочинає небезпечні ігрища на кордоні з Україною

Лукашенко теж вирішив пограти у солдатики / Колаж "Сьогодні"
Армія Білорусі розпочинає маневри на кордоні з Волинською областю України. Наразі невідомо, що насправді задумав друг міжнародного злочинця Володимира Путіна – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, з території країни якого наносять ракетні удари по містах України.
Про військові маневри повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".
Що відомо
Голова виконкому Бреста Олександр Рогачук повідомив, що 26 травня у рамках перевірки сил реагування у Бресті відбудуться контрольно-тактичні заняття для налагодження взаємодії сил спеціальних операцій з авіацією.
"Десантні підрозділи відпрацьовуватимуть дії у міських умовах з подоланням водної перешкоди. Після цього десантні підрозділи попрямують на полігон "Брестський", – повідомив Рогачук.
Обстановка
- За деякими даними, до кордону України війська Лукашенка підтягують оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
- 23 травня ракети по Коростеню Житомирської області могли бути запущені винищувачем, що вночі піднявся в небо з військового аеродрому Барановичі в Білорусі.
- Є вже підтверджені факти участі білорусів у війні Росії проти України. Їх також починають везти додому у вигляді вантажу 200.
- При цьому білоруський диктатор мріє мати таких самих солдатів, як в Україні. Це випливає з заяви лідера Білорусі, яку він зробив під час наради з командним складом армії країни.