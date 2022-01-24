Лукашенко зібрався перекинути армію до кордону з Україною й назвав причину

Олександр Лукашенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. За його словами, такі дії необхідно застосувати для захисту, оскільки українці нібито перші почали перекидати свої війська до південного кордону.
Про це повідомляє Пул Першого.
"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і в Лунінці говорили. І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. А подібним політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію навіщо?" – сказав Лукашенко.
Також він додав, що Білорусь та Росія нібито давно оголосили про плани провести спільні навчання на кордоні з Україною.
Військові навчання Білорусі та Росії
- Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У Міноборони Білорусі зазначили, що "генеральні штаби ЗС двох країн розпочали планування спільної перевірки сил реагування Союзної держави". Основною метою перевірки стане оцінка готовності військової складової виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах Союзної держави. Також Росія перекинула винищувачі у Білорусь.
- У вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових. Президент Володимир Зеленський оцінював ймовірність нападу Росії на Україну під час цих навчань як особливо високу.
- Крім того, у 2017 році Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, у навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ значно перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання Захід-2017.